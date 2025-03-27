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Священник сравнил семьи с одним ребенком с «развратными сусликами»

Источник:
Sibnet.ru
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Семьи, отказывающиеся рожать или останавливающиеся на одном ребенке — это «развратные суслики», и они не имеют права на счастливое будущее, заявил протоиерей Андрей Ткачев.

«А мы, суслики развратные, рожающие по одному человеку или не рожающие и вовсе, и убивающие абортами по двое, трое, пятеро, семеро детей за жизнь, зачинали восемь, родили одного», — сказал Ткачев на встрече со студентами МГУ, видеозапись которой он опубликовал на Rutube.

По мнению священника, «люди, рожающие семь детей за жизнь, имеют право на эту землю больше, чем рожающие одного и убивающие восемь».

Ткачев добавил, что те пары, которые предпочитают растить одного ребенка или вовсе отказываются от деторождения «лишают себя права на счастливое будущее». Основную ответственность за это священник возложил на мужчин.

«Потому что материнство внутри у женщины <…> Она все равно захочет рожать. Будет плакать от зависти, видя своих сверстниц с мужем и детьми, а себя — пустой, никому не нужной, накрашенной, намазанной, с похмелья смотрящей в окно», — сказал он.

Протоиерей отметил, что семья создана не для удовольствия, «это пахота, это труд, это вечная работа».

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