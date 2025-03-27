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Пьяный парень на BMW устроил смертельное ДТП в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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BMW X6 после ДТП в центре Новосибирска
Фото: © ГУ МВД России по Новосибирской области

Два человека погибли, еще трое получили травмы в ДТП в центре Новосибирска, когда пьяный парень на BMW пролетел на «красный» и врезался в другой автомобиль, сообщило ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в ночь на четверг, 27 марта. Предварительно установлено, что 19-летний водитель на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя BMW X6 выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Solaris.

Двое пассажиров Solaris скончались на месте. Еще трех доставили в больницу. При задержании у водителя BMW установлены признаки опьянения.

Очевидцы написали в соцсетях, что BMW «закусился» с другим автомобилем и устроил гонки.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 6 статьи 264 УК РФ). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России что то дешевело?

corrector

Разговоры ради разговоров, но лучше наверное так, чем вообще никак

Kukuh88

Конечно верим. Эти 1-3 миллиона превратятся в пошлину.

HAAN27

Гудрон, самая полезная жвачка!!!