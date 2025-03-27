Путин освободил от должности губернатора Свердловской области

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию», — сказано в документе.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Денис Паслер, ушедший в отставку с поста губернатора Оренбургской области, врио главы которой стал Евгений Солнцев, занимающий пост премьера ДНР.

Паслер занимал должность главы Оренбургской области с 2019 года. Новый врио губернатора Солнцев с марта 2023 года занимает пост премьера Донецкой народной республики.

Куйвашев возглавлял Свердловскую область с 2017 года.