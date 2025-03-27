Путин освободил от должности губернатора Свердловской области

Экс-губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев
Фото: © пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию», — сказано в документе.
Временно исполняющим обязанности главы региона стал Денис Паслер, ушедший в отставку с поста губернатора Оренбургской области, врио главы которой стал Евгений Солнцев, занимающий пост премьера ДНР.
Паслер занимал должность главы Оренбургской области с 2019 года. Новый врио губернатора Солнцев с марта 2023 года занимает пост премьера Донецкой народной республики.
Куйвашев возглавлял Свердловскую область с 2017 года.