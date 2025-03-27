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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский заявил, что унизительный мир погрузит Украину в депрессию

Источник:
Time
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«Унизительный мир» с Россией повлечет негативные последствия для будущего Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Если следующей фазой станет принудительный, унизительный мир, если Украину, не дай бог, оставят одну и если наши партнеры по каким-то причинам перестанут быть партнерами, тогда Украина погрузится в депрессию», — сказал Зеленский в интервью Time.

Он отметил, что будущее соглашение должно объединить украинцев, а не разделить, привести к «всплеску морального духа» и придать сил для восстановления страны.

Ранее президент Чехии Петр Павел признался, что Украина не имела шансов на победу. По его мнению, сейчас Киев может рассчитывать только на то, чтобы сохранить ту территорию, которую имеет.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Оружие
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