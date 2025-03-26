Нейросеть Grok появилась в Telegram

Чат-бот Grok стал доступен в Telegram, сообщил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. С его помощью можно искать ответы на вопросы или генерировать текст.

Он уточнил, что в мессенджере появилась последняя версия модели, которая обходит Gemini, DeepSeek V3, Claude и GPT-4o по результатам тестов в области математики и естественных наук. Кроме этого, она выделяется улучшенными способностями к рассуждению.

Бот под названием GrokAI появился в Telegram 20 марта, однако на тот момент было неясно, является ли он официальным, так как подтверждения от разработчиков мессенджера или языковой модели не последовало.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо вбить в строку поиска @GrokAI. При этом для использования нейросети пользователям потребуется подписка Telegram Premium, без нее Grok откажется работать.