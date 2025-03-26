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Мишустин назвал опасность регулирования цен

Источник:
Sibnet.ru
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Подход государства к регулированию цен должен быть «крайне аккуратным», поскольку это может привести к дефициту и дальнейшему росту, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

«Крайне аккуратно нам нужно заниматься регулированием цен, объемов производства — это может приводить к дефициту и к повышению цен. Все непросто здесь, мы очень аккуратно стараемся работать с этой темой», — цитирует Мишустина пресс-служба парламента.

Председатель правительства также отметил, что наценки посредников остаются важным фактором роста цен в России. По его словам, стоимость услуг посредников, таких как упаковка и доставка товаров, не должна быть чрезмерной.

Мишустин привел данные Федеральной антимонопольной службы, согласно которым в некоторых случаях наценка на товары достигает 50%. В качестве примера он привел рыбную продукцию, в цепочке поставок которой насчитывается до шести посредников.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России что то дешевело?

corrector

Разговоры ради разговоров, но лучше наверное так, чем вообще никак

Kukuh88

Конечно верим. Эти 1-3 миллиона превратятся в пошлину.

HAAN27

Гудрон, самая полезная жвачка!!!