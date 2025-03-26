Евросоюз откажется от Windows

Власти Евросоюза намерены отказаться от использования операционной системы Windows из-за ухудшения отношений с США. Вместо американской ОС предполагается использовать одну из модификаций Linux.

Новый проект получил название EU OS, пишет The Register со ссылкой на собственные источники. Для него планируется взять дистрибутив Fedora Kinoite с рабочим окружением KDE, развитием которой занимается компания Red Hat.

Fedora Kinoite представляет собой так называемый атомарный дистрибутив Linux. Он дает большую надежность и безопасность за счет использования атомарных обновлений и неизменяемости системных файлов.

Обычных граждан инициатива никак не затронет — на модификацию Linux должны перейти небольшие и средние госучреждения со штатом до 1 тысячи человек. В комплект поставки EU OS войдет все необходимое для развертывания операционной системы.