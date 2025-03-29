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Теннисистка Касаткина будет представлять Австралию

Источник:
Sibnet.ru
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Теннисистка Дарья Касаткина
Теннисистка Дарья Касаткина
Фото: Hameltion / CC BY-SA 4.0

Теннисистка Дарья Касаткина будет представлять Австралию. Об этом спортсменка, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, объявила на своей странице в социальной сети Х.

Касаткина уточнил, что ее заявление на получение постоянного вида на жительство было принято правительством Австралии. Она отметила, что именно в Австралии она по-настоящему чувствует себя как дома.

«В связи с этим я с гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере», — написала россиянка.

Дарье Касаткиной 27 лет. Ее высшая строчка рейтинга WTA в карьере — восьмая. Теннисистка является победительницей восьми турниров WTA в одиночном разряде. В составе сборной России завоевала кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

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Топ комментариев

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

Alhazred

Для чего нам из него мученика делать? К тому же это мало что изменило бы.