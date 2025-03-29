Теннисистка Касаткина будет представлять Австралию

Теннисистка Дарья Касаткина будет представлять Австралию. Об этом спортсменка, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, объявила на своей странице в социальной сети Х.

Касаткина уточнил, что ее заявление на получение постоянного вида на жительство было принято правительством Австралии. Она отметила, что именно в Австралии она по-настоящему чувствует себя как дома.

«В связи с этим я с гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере», — написала россиянка.

Дарье Касаткиной 27 лет. Ее высшая строчка рейтинга WTA в карьере — восьмая. Теннисистка является победительницей восьми турниров WTA в одиночном разряде. В составе сборной России завоевала кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.