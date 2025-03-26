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Россия завершила испытания новейшего космического двигателя

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты «НПО Энергомаш» завершили испытания двигателя РД-191М для модернизированной ракеты «Ангара-А5М», сообщил Роскосмос в своем телеграм-канале.

Цель доводочных испытаний — подтвердить характеристики двигателя требованиям технического задания, они продолжались с января 2025 года, уточнило ведомство. Тесты подтвердили заявленные характеристики космического двигателя.

Испытания двигателя РД-191М
Испытания двигателя РД-191М
Фото: © Роскосмос

РД-191М — форсированная на 10% по тяге модификация кислородно-керосинового двигателя РД-191, использующегося на ракетах-носителях легкого класса «Ангара-1.2» и тяжелого «Ангара-А5». Новый двигатель предназначен для модернизированной ракеты-носителя «Ангара-А5М».

Первый пуск модернизированной ракеты тяжелого класса «Ангара-А5М» запланирован на 2027 год. Ракета-носитель должна вывести на орбиту перспективный транспортный корабль нового поколения в беспилотном режиме.

Помимо мощного двигателя, «Ангара-А5М» получит обновленную систему управления, навигационную аппаратуру, бортовую систему видеоконтроля и облегченную конструкцию. Ракета-носитель сможет выводить на орбиту до 27 тонн полезной нагрузки.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России что то дешевело?

corrector

Разговоры ради разговоров, но лучше наверное так, чем вообще никак

Kukuh88

Конечно верим. Эти 1-3 миллиона превратятся в пошлину.

HAAN27

Гудрон, самая полезная жвачка!!!