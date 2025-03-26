«Звездную мельницу» обнаружили в центре Млечного Пути

Сверхмассивная черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути «перемалывает» множество звезд в мини-черные дыры, выяснили немецкие астрономы. Они назвали данный механизм «звездной мельницей».

Общее количество таких миниатюрных черных дыр в данном районе исчисляется сотнями миллионов, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Astronomy & Astrophysics.

Согласно расчетам, массивные звезды погибают вблизи сверхмассивной черной дыры, их ядра коллапсируют в дыры поменьше. Менее массивные звезды «выбрасываются», что объясняет распределение звезд в центре нашей галактики.

Многократное повторение этого процесса привело к накоплению черных дыр в этом районе. В результате они сталкиваются с молодыми звездами и «разрывают» их, ускоряя формирование новых светил за счет выбросов в космос нового «материала».

Для окончательного подтверждения существования «звездной мельницы» необходимы новые наблюдения. Ученые намерены поставить точку в этом вопросе с помощью новейших обсерваторий LISA и ELT.