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«Звездную мельницу» обнаружили в центре Млечного Пути

Источник:
Sibnet.ru
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Сверхмассивная черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути «перемалывает» множество звезд в мини-черные дыры, выяснили немецкие астрономы. Они назвали данный механизм «звездной мельницей».

Общее количество таких миниатюрных черных дыр в данном районе исчисляется сотнями миллионов, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Astronomy & Astrophysics.

Согласно расчетам, массивные звезды погибают вблизи сверхмассивной черной дыры, их ядра коллапсируют в дыры поменьше. Менее массивные звезды «выбрасываются», что объясняет распределение звезд в центре нашей галактики.

Многократное повторение этого процесса привело к накоплению черных дыр в этом районе. В результате они сталкиваются с молодыми звездами и «разрывают» их, ускоряя формирование новых светил за счет выбросов в космос нового «материала».

Для окончательного подтверждения существования «звездной мельницы» необходимы новые наблюдения. Ученые намерены поставить точку в этом вопросе с помощью новейших обсерваторий LISA и ELT.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России что то дешевело?

corrector

Разговоры ради разговоров, но лучше наверное так, чем вообще никак

Kukuh88

Конечно верим. Эти 1-3 миллиона превратятся в пошлину.

HAAN27

Гудрон, самая полезная жвачка!!!