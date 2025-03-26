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Революционная батарея способна работать веками без подзарядки

Источник:
Sibnet.ru
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Исследователи из южнокорейского Научно-технического института Тэгу Кенбук представили концепт ядерной батареи, способной работать столетиями без необходимости подзарядки.

В основе новой батареи лежит принцип преобразования энергии бета-излучения в электричество. В качестве источника был выбран углерод-14, который выделяет исключительно бета-частицы, говорится в статье ученых, опубликованной журналом The American Chemical Society.

Для повышения эффективности преобразования энергии исследователи применили полупроводниковый слой на основе диоксида титана, к которому был добавлен краситель на основе рутения.

Когда бета-частицы, испускаемые радиоуглеродом, сталкиваются с рутениевым красителем, запускается каскад электронных переходов, возникающая «электронная лавина» эффективно собирается слоем диоксида титана.

В ходе демонстрационных испытаний прототипа коэффициент преобразования энергии из радиоактивного распада составил 2,86%. При этом исследователи в дальнейшем рассчитывают существенно повысить производительность батареи за счет оптимизации.

В перспективе такие «вечные» батарейки могут найти применение в устройствах, где регулярная подзарядка или замена аккумуляторов невозможны — например, в медицинских имплантах, которые должны работать на протяжении всей жизни человека.

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Это черный юмор такой? За подобное уголовка светит.

corrector

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