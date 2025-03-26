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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова обвинила Киев в прицельном уничтожении журналистов

Источник:
ТАСС
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Украина прицельно уничтожает российских журналистов в зоне специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что так массово журналисты могли бы умирать во время стихийного бедствия. «Сегодня это стихийное бедствие называется террористический киевский режим, который прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать», — сказала в интервью ТАСС Захарова.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.

Незадолго до этого в зоне проведения спецоперации погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Uynachalnica

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corrector

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