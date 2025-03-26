Захарова обвинила Киев в прицельном уничтожении журналистов

Украина прицельно уничтожает российских журналистов в зоне специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что так массово журналисты могли бы умирать во время стихийного бедствия. «Сегодня это стихийное бедствие называется террористический киевский режим, который прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать», — сказала в интервью ТАСС Захарова.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.

Незадолго до этого в зоне проведения спецоперации погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.