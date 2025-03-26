Неизвестную древнюю форму жизни нашли в пустыне

Исследователи из Университета имени Иоганна Гутенберга обнаружили крошечные норы в мраморе и известняке пустынь Намибии, Омана и Саудовской Аравии, внутри которых нашли биологические маркеры.

«Биологическое происхождение структур предполагает наличие жидкой воды. А это значит, что в прошлом климат в этих районах был более влажным», — цитирует автора открытия Сейса Пасшира журнал Geomicrobiology Journal.

Предполагаемые «строители нор» могут быть неизвестными бактериями, грибами или лишайниками. Но некоторые варианты уже исключены. Так, цианобактерии нуждаются в солнечном свете.

Грибы образуют сложную сеть мицелия, тогда как норы расположены параллельно и равномерно. Таким образом, это не следы от грибниц. Пока ученые только гадают, кто именно оставил эти следы.

Специалисты уверены, что находка указывает на существование в древности неизвестной формы жизни. Для выяснения природы этих микроскопических образований ученые намерены продолжить исследования.