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Странное поведение обнаружили у пользователей ChatGPT

Источник:
Sibnet.ru
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Постоянные пользователи чат-бота ChatGPT нередко демонстрируют так называемые парасоциальные отношения с искусственным интеллектом, показало инициированное компанией OpenAI исследование.

Такие отношения проявляются в симптомах зависимости. У пользователей фиксируется тревожность, резкие изменения настроения, недостаточный уровень контроля. Соответствующие данные опубликованы на сайте исследовательской лаборатории MIT Media Lab.

«Опытные пользователи ChatGPT часто воспринимают чат-бота, как друга, переживая из-за изменений в его поведении. Это указывает на формирование парасоциальных отношений с искусственным интеллектом», — отмечается в статье.

Зависимость чаще возникает у людей с проблемами в личной жизни. При этом использование голосового интерфейса снижает вероятность ее возникновения. Пользователи, задающие ChatGPT личные вопросы, привязываются к нему меньше, чем те, кто использует его для работы.

Длительное использование ChatGPT увеличивает риск зависимости при любом способе взаимодействия и цели. Исследователи отметили, что обнаруженный феномен требует разработки методов предотвращения и исправления негативных последствий применения ИИ.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России что то дешевело?

corrector

Разговоры ради разговоров, но лучше наверное так, чем вообще никак

Kukuh88

Конечно верим. Эти 1-3 миллиона превратятся в пошлину.

HAAN27

Гудрон, самая полезная жвачка!!!