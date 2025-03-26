Странное поведение обнаружили у пользователей ChatGPT

Постоянные пользователи чат-бота ChatGPT нередко демонстрируют так называемые парасоциальные отношения с искусственным интеллектом, показало инициированное компанией OpenAI исследование.

Такие отношения проявляются в симптомах зависимости. У пользователей фиксируется тревожность, резкие изменения настроения, недостаточный уровень контроля. Соответствующие данные опубликованы на сайте исследовательской лаборатории MIT Media Lab.

«Опытные пользователи ChatGPT часто воспринимают чат-бота, как друга, переживая из-за изменений в его поведении. Это указывает на формирование парасоциальных отношений с искусственным интеллектом», — отмечается в статье.

Зависимость чаще возникает у людей с проблемами в личной жизни. При этом использование голосового интерфейса снижает вероятность ее возникновения. Пользователи, задающие ChatGPT личные вопросы, привязываются к нему меньше, чем те, кто использует его для работы.

Длительное использование ChatGPT увеличивает риск зависимости при любом способе взаимодействия и цели. Исследователи отметили, что обнаруженный феномен требует разработки методов предотвращения и исправления негативных последствий применения ИИ.