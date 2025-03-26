Система быстрых платежей перестала работать

Масштабный сбой в работе Системы быстрых платежей произошел 26 марта в России, следует из данных сервиса Downdetector.

Пользователи российских банков пожаловались, что не могут выполнить финансовые операции с помощью СБП. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей.



Сбой зафиксировал сервис Downdetector Фото : © Downdetector

«Проблема была связана со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК), работа сервиса восстанавливается», — уточнила пресс-служба Роскомнадзора.

СБП позволяет быстро переводить деньги между банками, при соблюдении лимитов на перевод пользователи не платят комиссию банкам. Также в системе имеется функция оплаты покупки по QR-коду. Оператором СБП является «Национальная система платежных карт».