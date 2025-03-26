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Система быстрых платежей перестала работать

Источник:
Sibnet.ru
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Масштабный сбой в работе Системы быстрых платежей произошел 26 марта в России, следует из данных сервиса Downdetector.

Пользователи российских банков пожаловались, что не могут выполнить финансовые операции с помощью СБП. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей.

Сбой зафиксировал сервис Downdetector
Сбой зафиксировал сервис Downdetector
Фото: © Downdetector

«Проблема была связана со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК), работа сервиса восстанавливается», — уточнила пресс-служба Роскомнадзора.

СБП позволяет быстро переводить деньги между банками, при соблюдении лимитов на перевод пользователи не платят комиссию банкам. Также в системе имеется функция оплаты покупки по QR-коду. Оператором СБП является «Национальная система платежных карт».

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Экономика #Деньги
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