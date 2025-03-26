Законы физики проверят атомными часами на орбите

Европейские ученые проведут эксперимент ACES с атомными часами. Прибор отправят на МКС, чтобы проверить фундаментальные законы физики, а также измерить время с рекордной точностью, сообщается на сайте ESA.

Необходимое для эксперимента оборудование уже доставлено в Космический центр Кеннеди NASA во Флориде. Приборы прошли обязательные проверки в чистом помещении SSPF, после чего их вновь запаковали, используя магнитный экран G-iron.

Прибор ACES Фото: © ESA

Данная мера защитит чувствительные компоненты часов от воздействия космического излучения и электромагнитных помех. В ближайшие дни оборудование ACES перевезут в ангар SpaceX для интеграции с ракетой-носителем Falcon 9, старт которой запланирован на 21 апреля.

После выхода на орбиту атомные часы установят на внешней поверхности модуля «Коламбус». Запуск приборов позволит проверить предсказания общей теории относительности Эйнштейна, отмечается в сообщении.

Исследователи также рассчитывают, что полученные в серии экспериментов результаты также позволят улучшить системы глобальной навигации и синхронизацию спутниковых сетей.