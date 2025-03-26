НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Законы физики проверят атомными часами на орбите

Источник:
Sibnet.ru
256 1

Европейские ученые проведут эксперимент ACES с атомными часами. Прибор отправят на МКС, чтобы проверить фундаментальные законы физики, а также измерить время с рекордной точностью, сообщается на сайте ESA.

Необходимое для эксперимента оборудование уже доставлено в Космический центр Кеннеди NASA во Флориде. Приборы прошли обязательные проверки в чистом помещении SSPF, после чего их вновь запаковали, используя магнитный экран G-iron.

Прибор ACES
Прибор ACES
Фото: © ESA

Данная мера защитит чувствительные компоненты часов от воздействия космического излучения и электромагнитных помех. В ближайшие дни оборудование ACES перевезут в ангар SpaceX для интеграции с ракетой-носителем Falcon 9, старт которой запланирован на 21 апреля.

После выхода на орбиту атомные часы установят на внешней поверхности модуля «Коламбус». Запуск приборов позволит проверить предсказания общей теории относительности Эйнштейна, отмечается в сообщении.

Исследователи также рассчитывают, что полученные в серии экспериментов результаты также позволят улучшить системы глобальной навигации и синхронизацию спутниковых сетей.

Тема: Человек и космос
Орбитальный телескоп обнаружил «космическое торнадо». ФОТО
Знаменитые кольца Сатурна пропали
Астрономы увидели «юную» Вселенную
Китай построит лунную обсерваторию
смотреть все
Наука #Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Операция «Поток» вызвала панику ВСУ
Запад призвал Россию «освободить Одессу»
Рассекречен план Киева по подрыву всех атомных станций
Принц Уильям прокатился на танке у российской границы
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России что то дешевело?

Danilon

100 тысяч для беременных школьниц. Какая мерзость ! Как мы вообще дожили до таких "скреп" ? Кроме того,...

Uynachalnica

Это черный юмор такой? За подобное уголовка светит.

corrector

Разговоры ради разговоров, но лучше наверное так, чем вообще никак