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Ученые нашли простой способ очистки воды от микропластика

Источник:
Sibnet.ru
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Кипячение и фильтрация оказались простым и эффективным способом очистки от микропластика питьевой воды, выяснили ученые Медицинского университета Гуанчжоу и университета Цзинань в Китае.

«Микропластик попадает в организм через воду и пищу. Такое загрязнение водопроводной воды представляет потенциальную опасность для здоровья», — отмечают исследователи в своей статье, опубликованной журналом American Chemical Society.

Опыты показали, что кипячение и фильтрация воды удаляют до 90% микропластика. Это простой и доступный способ очистки воды в домашних условиях. При этом эффективность зависит от типа воды. 

В жесткой воде при нагревании образуется накипь (карбонат кальция), которая задерживает частицы микропластика. Это повышает эффективность очистки. Чем меньше примесей в воде содержится, тем хуже кипячение удаляет вредные частицы.

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