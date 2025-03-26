Ученые нашли простой способ очистки воды от микропластика

Кипячение и фильтрация оказались простым и эффективным способом очистки от микропластика питьевой воды, выяснили ученые Медицинского университета Гуанчжоу и университета Цзинань в Китае.

«Микропластик попадает в организм через воду и пищу. Такое загрязнение водопроводной воды представляет потенциальную опасность для здоровья», — отмечают исследователи в своей статье, опубликованной журналом American Chemical Society.

Опыты показали, что кипячение и фильтрация воды удаляют до 90% микропластика. Это простой и доступный способ очистки воды в домашних условиях. При этом эффективность зависит от типа воды.

В жесткой воде при нагревании образуется накипь (карбонат кальция), которая задерживает частицы микропластика. Это повышает эффективность очистки. Чем меньше примесей в воде содержится, тем хуже кипячение удаляет вредные частицы.