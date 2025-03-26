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Россияне вернулись к советскому способу покупки жилья

Источник:
Sibnet.ru
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Квартира
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Советская схема покупки жилья набирает популярность на рынке в условиях заградительных ставок по ипотеке, рассказал экономический эксперт Алексей Кричевский. Она предусматривает размен квартир с расширением площади за счет доплаты.

«Суть проста: покупатель решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идет вилка: либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придется искать на нее покупателя», — уточнил Кричевский в комментарии агентству «Прайм».

Схема с обменом не исключает ипотеку, но позволяет взять кредит на меньшую сумму. Аналитик привел пример: покупка двухкомнатной квартиры стоимостью 15 миллионов рублей за однушку стоимостью 10 миллионов, при этом покупатель добавляет 1-2 миллиона собственных средств и 3-4 миллиона кредитных.

В настоящее время рыночная ипотека для заемщиков фактически недоступна, так как получить одобрение с текущими требованиями по значению показателя долговой нагрузки большинству людей сложно. Кроме этого, даже с нужным уровнем дохода обслуживание кредита по текущим ставкам приводит к колоссальной переплате.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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