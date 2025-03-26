Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при выполнении редакционного задания в Белгородской области, сообщила пресс-служба Первого канала.

«При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен», — сказана в сообщении канала.

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева Фото: © https://t.me/zhurnalistka_z

Прокофьевой было 35 лет. Она окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня». На Первом канале — с 2023 года, вела репортажи из зоны СВО.

В понедельник, 24 марта в ЛНР в поселке Михайловка в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.