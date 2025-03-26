Компания Tesla начинает серийный выпуск гуманоидных роботов Optimus. По словам основателя компании Илона Маска, планируется выпустить 5 тысяч роботов в текущем году. Об этом предприниматель сообщил в соцсети Х.

«Я думаю, мы буквально построим легион: по крайней мере один легион роботов в этом году, а затем, возможно, десять легионов в следующем году», — пообещал Илон Маск, напомнив, что 5 тысяч роботов соответствует размеру римского легиона.

Маск также назвал своих роботов самым ценным активом Tesla. По его мнению, сложно оценить производство, которое позволяет создавать «разумных гуманоидных роботов, способных ориентироваться в реальности и выполнять задачи по запросу».

Tesla Bot, также известный как Optimus, представляет собой концепт робота-гуманоида общего назначения. Он был представлен на мероприятии AI Day 19 августа 2021 года. Рабочие прототипы робота были показаны 30 сентября 2022 года.