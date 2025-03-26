НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия обстреляет вулкан на Камчатке

Источник:
Sibnet.ru
281 0

Предупредительный спуск снежных лавин проведут в районе Вилючинскогo вулкана на Камчатке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю. Спуск лавин будет выполняться силами подразделений Министерства обороны РФ.

Профилактические мероприятия с обстрелом склонов проведут в связи со сложившейся снеголавинной обстановкой для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных масс.

Это позволит превентивно защитить от лавин автодорогу поселок Термальный — перевал Вилючинский и высоковольтную линию, расположенную вблизи лавиноопасных участков, отмечается в сообщении.

Туристическим фирмам порекомендовали не организовывать туры в районах, где будет проведен спуск лавин. Спортсменам и любителям экстремальных видов спорта также советуют воздержаться в ближайшие дни от поездок в указанный район.

Район Вилючинского вулкана на Камчатке считается одной из самых снежных территорий в регионе. Специалисты в отдельные годы фиксировали там сугробы высотой около 14 метров.

Еще по теме
Алаудинов рассказал о запредельных потерях в ВСУ
Украинцы побросали в Курской области лучшее западное оружие
Белый дом заявил о критическом положении ВСУ в Курской области
Украинцам стали раздавать «черные метки»
смотреть все
Оборона #Армия #Стихии
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»
Операция «Поток» вызвала панику ВСУ
Запад призвал Россию «освободить Одессу»
Рассекречен план Киева по подрыву всех атомных станций
Обсуждение (0)
Картина дня
Журналистка Первого канала погибла в Белгородской области
Лавров назвал мечтателями желающих отправить войска на Украину
Скидки на китайские авто дошли до 1 млн рублей
Шольцу вручили увольнительную грамоту
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
28
Гарвардский ученый доказал существование Бога
27
Россия развернула на фронте танки Т‑72 с активной защитой «Арена»
26
Операция «Поток» вызвала панику ВСУ
20
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»
20
Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность