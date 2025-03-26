Российская армия обстреляет вулкан на Камчатке

Предупредительный спуск снежных лавин проведут в районе Вилючинскогo вулкана на Камчатке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю. Спуск лавин будет выполняться силами подразделений Министерства обороны РФ.

Профилактические мероприятия с обстрелом склонов проведут в связи со сложившейся снеголавинной обстановкой для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных масс.

Это позволит превентивно защитить от лавин автодорогу поселок Термальный — перевал Вилючинский и высоковольтную линию, расположенную вблизи лавиноопасных участков, отмечается в сообщении.

Туристическим фирмам порекомендовали не организовывать туры в районах, где будет проведен спуск лавин. Спортсменам и любителям экстремальных видов спорта также советуют воздержаться в ближайшие дни от поездок в указанный район.

Район Вилючинского вулкана на Камчатке считается одной из самых снежных территорий в регионе. Специалисты в отдельные годы фиксировали там сугробы высотой около 14 метров.