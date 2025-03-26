Скидки на китайские авто дошли до 1 млн рублей

Российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до 1 миллиона рублей, дисконтный период продлится до середины лета.

Новые китайские автомобили подешевели в России, но не из-за пересмотра цен, а скидок, размер которых варьируется от 150 до 500 тысяч рублей и доходит до 1 миллиона рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Тенденция касается практически всех китайских марок, включая лидеров продаж Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda, Jaecoo.

«Один автомобиль приносит как минимум 2,5% убытка в месяц, пока стоит на экспозиции. А наценка на автомобили — 5–6%, что можно увидеть в большинстве дилерских договоров. Буквально за два месяца хранения прибыль исчезает», — объяснил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

Период скидок продлится до исчерпания складских запасов, ориентировочно до середины лета, а новые партии будут дороже, считают опрошенные «Ъ» аналитики и представители автоцентров.

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