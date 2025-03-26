Физики обнаружили источник вечной энергии

Команда исследователей из США получила электричество, используя вращение Земли и ее магнитное поле. Такой источник энергии можно считать «вечным».

Полученное напряжение оказалось невелико — всего 18 микровольт, однако эксперимент подтвердил работоспособность принципа. Результаты своих изысканий физики опубликовали в журнале Physical Review Research.

Возможность получения энергии таким способом американские физики предсказали еще в 2016 году. Их предположение основывалось на изучении взаимодействия магнитного поля с проводником.

«Эта небольшая система генерирует непрерывное напряжение и ток. В ее создании был использован специальный цилиндр из марганцево-цинкового феррита для стимуляции магнитной диффузии», — объяснили один из авторов открытия Кристофер Чиба.

Для выработки энергии ученые использовали специальный цилиндр из феррита марганца и цинка. Его установили перпендикулярно к оси вращения Земли и линиям магнитного поля. Это обеспечило максимальную эффективность генерации энергии.

На концах цилиндра установили электроды для измерения напряжения. Чтобы исключить влияние фотоэлектрического эффекта, в лаборатории выключили свет. После этого с электродов удалось снять напряжение, происхождение которого

Ученые также выключили свет, чтобы. В результате эксперимента было зафиксировано напряжение в 18 микровольт, происхождение которого можно объяснить только воздействием энергии вращения Земли.