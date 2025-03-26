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Шольцу вручили увольнительную грамоту

Источник:
РИА Новости
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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц
Фото: oscepa / Attribution-ShareAlike License

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам федерального правительства увольнительные грамоты в связи с прекращением их полномочий.

В ходе правления кабмина Шольца мир сильно изменился, и пришлось преодолевать ряд кризисов, в том числе и конфликт на Украине, приводит РИА Новости слова Штайнмайера.

Дата формального ухода старого кабмина ФРГ приурочена к первому учредительному заседанию немецкого парламента (бундестага). Но Шольц и его министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства. 

Сейчас блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ведут переговоры о формировании правящей коалиции.

Ранее глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выражал намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля.

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Политика #Мир
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