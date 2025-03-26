Лавров назвал мечтателями желающих отправить войска на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, желающие разместить войска НАТО на Украине под видом миротворческого контингента.

Британия и Франция обсуждают накачивание Украины оружием при поддержке Прибалтики и ряда других государств, сказал Лавров в интервью «Первому каналу». Они говорят о коалициях, желающих разместить миротворческую миссию по обеспечению безопасности Украины, добавил министр.

«А то и две миссии разместить на Украине: одну как бы на границе с Евросоюзом и с НАТО, а вторую — из стран Глобального Юга. Упоминали Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, даже Китай упоминали. Но эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», — отметил Лавров.

План размещения миротворческих сил на Украине подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тысяч европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты.

Медведев назвал Макрона и Стармера «идиотами»