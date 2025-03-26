НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров назвал мечтателями желающих отправить войска на Украину

Источник:
«Первый канал»
562 1

Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, желающие разместить войска НАТО на Украине под видом миротворческого контингента.

Британия и Франция обсуждают накачивание Украины оружием при поддержке Прибалтики и ряда других государств, сказал Лавров в интервью «Первому каналу». Они говорят о коалициях, желающих разместить миротворческую миссию по обеспечению безопасности Украины, добавил министр.

«А то и две миссии разместить на Украине: одну как бы на границе с Евросоюзом и с НАТО, а вторую — из стран Глобального Юга. Упоминали Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, даже Китай упоминали. Но эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», — отметил Лавров.

План размещения миротворческих сил на Украине подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тысяч европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты.

Медведев назвал Макрона и Стармера «идиотами»

Еще по теме
Шольцу вручили увольнительную грамоту
МИД России исключил передачу контроля над Запорожской АЭС
Россия и США опубликовали совместное заявление
Песков оценил картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»
Операция «Поток» вызвала панику ВСУ
Запад призвал Россию «освободить Одессу»
Рассекречен план Киева по подрыву всех атомных станций
Обсуждение (1)
Картина дня
Журналистка Первого канала погибла в Белгородской области
Лавров назвал мечтателями желающих отправить войска на Украину
Скидки на китайские авто дошли до 1 млн рублей
Шольцу вручили увольнительную грамоту
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
28
Гарвардский ученый доказал существование Бога
27
Россия развернула на фронте танки Т‑72 с активной защитой «Арена»
26
Операция «Поток» вызвала панику ВСУ
20
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»
20
Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность