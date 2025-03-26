МИД России исключил передачу контроля над Запорожской АЭС

МИД России считает невозможным передачу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украине или любой другой стране, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать», — подчеркнул МИД в своем заявлении.

В ведомстве отметили, что «прецедентов совместной эксплуатации подобных объектов в мировой практике нет». «В таком случае было бы невозможно должным образом обеспечить ядерную безопасность, а также урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб», — сказано в заявлении.

«Немаловажный аспект состоит в том, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС», — отметил МИД.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перешла под контроль России в ходе специальной военной операции. Она находится на территории Запорожской области, которая по итогам референдума вошла в состав Российской Федерации в 2022 году.