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Ушла из жизни «голос Каркуши» из «Спокойной ночи, малыши»

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Галина Марченко и Каркуша
Фото: © «Спокойной ночи, малыши»

Актриса Галина Марченко, озвучивавшая Каркушу в программе «Спокойной ночи, малыши», скончалась на 89-м году жизни, сообщается на сайте программы.

«Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче «Спокойной ночи, малыши!». Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую «маму»», — говорится в сообщении.

Марченко родилась в Москве 16 января 1937 года. В 1959-м окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина, а после — режиссерские курсы там же. В разные годы актриса служила в Центральном детском театре (сейчас РАМТ), работала в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях, а на Центральное телевидение попала в 1975 году.

В программе Марченко «Спокойной ночи, малыши!» периодически была голосом Хрюши и Степашки, а с 1984 по 1992 годы была Мишуткой.

«В 1998 году Галина Марченко познакомилась с Каркушей, которая только-только осиротела после прощания с артисткой Гертрудой Суфимовой. И с тех пор они стали неразлучны на целых 25 лет», — отметили в передаче.

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Wolf Hound

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Danilon

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se 34

непонятно кто что найти не может? ВСУ в земле гниет че их долго искать