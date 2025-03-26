Ушла из жизни «голос Каркуши» из «Спокойной ночи, малыши»

Актриса Галина Марченко, озвучивавшая Каркушу в программе «Спокойной ночи, малыши», скончалась на 89-м году жизни, сообщается на сайте программы.

«Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче «Спокойной ночи, малыши!». Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую «маму»», — говорится в сообщении.

Марченко родилась в Москве 16 января 1937 года. В 1959-м окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина, а после — режиссерские курсы там же. В разные годы актриса служила в Центральном детском театре (сейчас РАМТ), работала в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях, а на Центральное телевидение попала в 1975 году.

В программе Марченко «Спокойной ночи, малыши!» периодически была голосом Хрюши и Степашки, а с 1984 по 1992 годы была Мишуткой.

«В 1998 году Галина Марченко познакомилась с Каркушей, которая только-только осиротела после прощания с артисткой Гертрудой Суфимовой. И с тех пор они стали неразлучны на целых 25 лет», — отметили в передаче.