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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия и США опубликовали совместное заявление

Источник:
Sibnet.ru
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Белый дом и Кремль опубликовали совместное заявление по итогам «экспертных консультаций» российской и американских делегаций, состоявшихся накануне в Эр-Рияде.

Основные итоги встречи экспертных групп России и США:

  • стороны договорились о реализации «Черноморской инициативы»: обеспечении безопасного судоходства, исключении применение силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море;

  • США помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений;

  • США поспособствуют снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа России к портам и платежным системам;

  • стороны договорились разработать меры по реализации запрета на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон;

  • Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах;

  • Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира.

Встреча российской и американских делегация продлилась больше 12 часов. Участники трижды уходили на перерыв и потом продолжали диалог.

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Политика #Мир #Военная политика
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Wolf Hound

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Uynachalnica

Это черный юмор такой? За подобное уголовка светит.

Danilon

100 тысяч для беременных школьниц. Какая мерзость ! Как мы вообще дожили до таких "скреп" ? Кроме того,...

se 34

непонятно кто что найти не может? ВСУ в земле гниет че их долго искать