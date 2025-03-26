Россия и США опубликовали совместное заявление

Белый дом и Кремль опубликовали совместное заявление по итогам «экспертных консультаций» российской и американских делегаций, состоявшихся накануне в Эр-Рияде.
Основные итоги встречи экспертных групп России и США:
- стороны договорились о реализации «Черноморской инициативы»:
обеспечении безопасного судоходства, исключении применение силы и предотвращении
использования коммерческих судов в военных целях в Черном море;
- США помогут России восстановить доступ к мировому рынку для
экспорта сельхозпродукции и удобрений;
- США поспособствуют снижению стоимости страхования морских
перевозок, а также расширению доступа России к портам и платежным системам;
- стороны договорились разработать меры по реализации запрета
на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с
18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в
случае ее несоблюдения одной из сторон;
- Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран,
нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской
сферах;
- Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира.
Встреча российской и американских делегация продлилась больше 12 часов. Участники трижды уходили на перерыв и потом продолжали диалог.