Песков оценил картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Картина с горящим Кремлем в кабинете президента Украины Владимира Зеленского показывает его уровень развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях», — сказал официальный представитель Кремля в комментарии ТАСС.

Ранее журнал Time опубликовал интервью с украинским лидером, в котором есть соответствующие фотографии политика, позирующего на фоне картины с горящим Кремлем. По данным издания, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского

Номер журнала Time с Зеленским на обложке вышел под заголовком «Эндшпиль», что в шахматах означает финальную часть партии.