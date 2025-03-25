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Песков оценил картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Картина с горящим Кремлем в кабинете президента Украины Владимира Зеленского показывает его уровень развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях», — сказал официальный представитель Кремля в комментарии ТАСС.

Ранее журнал Time опубликовал интервью с украинским лидером, в котором есть соответствующие фотографии политика, позирующего на фоне картины с горящим Кремлем. По данным издания, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского

Номер журнала Time с Зеленским на обложке вышел под заголовком «Эндшпиль», что в шахматах означает финальную часть партии.

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Политика #Мир #Россия
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