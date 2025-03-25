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Обнаружена неожиданная опасность жевательной резинки

Источник:
Sibnet.ru
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Жевательная резинка является значительным источником микропластика в организме человека, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Специалисты установили, что при жевании одной жвачки в слюну выделяются тысячи микроскопических пластиковых частиц. Результата исследования опубликованы журналом The American Chemical Society.

В своем эксперименте ученые проверили десять популярных брендов жевательной резинки — пять с синтетической основой и пять с натуральной. У всех участников каждые 30 секунд собирали образцы слюны.

Частицы микропластика обнаруживались с помощью микроскопии и инфракрасной спектроскопии. Оказалось, что в среднем каждая жевательная резинка выделяет около 100 частиц пластика на грамм, а в некоторых случаях — до 600 частиц на грамм.

При этом как синтетические, так и натуральные образцы содержат примерно одинаковое количество микропластика. Все жвачки содержали полиолефины, полиэтилентерефталат, полиакриламиды и полистирол.

Измерения также показали, что 94% всех выделенных частиц микропластика фиксировались уже через восемь минут жевания. Такой эффект ученые объяснили механическим истиранием жевательной основы.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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