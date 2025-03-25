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Операционную систему «Аврора» совместили с Unreal Engine 4

Источник:
Sibnet.ru
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Игровой движок Unreal Engine 4 от Epic Games впервые запустили на российской операционной системе «Аврора».

Портирование стало возможным благодаря усилиям студента Московского авиационного института, уточнили «Известия». Магистрант Александр Навроцкий адаптировал исходный код Unreal Engine 4 для работы под управлением «Авроры 5», используя «Аврора SDK».

Проект в настоящее время демонстрирует принципиальную возможность переноса популярного движка на отечественную платформу. В перспективе это позволит повысить доступность устройств на «Авроре» для физических лиц и поспособствовать расширению ее экосистемы.

Разработчик отметил, что в дальнейшем планирует усовершенствовать отображение текстур, реализовать поддержку альбомной ориентации экрана и обеспечить соответствие приложения требованиям безопасности, принятым в ОС «Аврора».

В перспективе стоит задача сравнения производительности Unreal Engine 4 на «Авроре» и ОС Android. Долгосрочные планы предусматривают использование технологии Vulkan вместо OpenGL ES и переход на более современную версию движка — Unreal Engine 5.

«Аврора» — российская мобильная операционная система, включающая проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом. Разработкой ОС занимается компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Ростелекому.

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