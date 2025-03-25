Околоземный орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» заснял выброс газа и пыли от молодой звезды, совпавший на снимке с далекой галактикой и напоминающий «космическое торнадо». Фотографию объекта Хербига-Аро опубликовало NASA.

Объекты Хербига-Аро — это туманности, образующиеся при взаимодействии газа, выброшенного молодыми звездами, с окружающими облаками газа и пыли. Скорость выброса газа может достигать сотен километров в секунду.

Объект Хербига-Аро в молекулярном облаке Хамелеон I Фото: © NASA

Выброс газа на фото происходит со скоростью 100-300 километров в секунду. Источник выброса — протозвезда CED 110 IRS4. Это относительно молодая звезда, ее возраст — от десятков тысяч до миллиона лет.

«Космическое торнадо» расположилось в молекулярном облаке Хамелеон I на расстоянии 450 световых лет от Земли. Случайное совпадение выброса с туманностью сделало фото более завораживающим.