Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Церемония инаугурации Александра Лукашенко состоялась в Минске — он в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии.

Церемония прошла во Дворце Независимости в белорусской столице. Там присутствовали члены президиума Всебелорусского народного собрания, депутаты нижней и верхней палат парламента, судьи Конституционного и Верховного судов, а также другие приглашенные, всего более 1,1 тысячи человек.

«Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности», — приводит РИА Новости текст присяги Лукашенко.

После этого он подписал акт принесения присяги, а глава Центризбиркома Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.

Выборы президента Белоруссии прошли в январе, явка составила 85,69%. Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов. В 2020 году он получил 80,1% , в 2015-м — 83,47%, в 2010-м — 79,65%, в 2006-м – 83%, в 2001-м — 75,65%, а в 1994-м победил во втором туре с 80,34%.