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Госдума запретила рекламу на ресурсах экстремистских организаций

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных и экстремистских организаций, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» прошли сразу второе и третье чтения.

Теперь за размещение рекламных публикаций на нежелательных и запрещенных ресурсах рядовым пользователям будет грозить штраф до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам — до 20 тысяч рублей, юрлицам — до 500 тысяч рублей.

Под запрет может попасть реклама в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией).

«Несмотря на то, что в России заблокирован ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг. Порой даже не задумываясь, они переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране», — объяснял появление поправок председатель ГД Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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