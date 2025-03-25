Знаменитые кольца Сатурна пропали

Наблюдатели с Земли 23 марта зафиксировали исчезновение знаменитых колец Сатурна. Любопытная аномалия связана с параметрами орбиты планеты и наклоне ее оси вращения.

Все дело в том, что на днях Земля пересекла виртуальную плоскость колец Сатурна, который делает один оборот вокруг Солнца каждые 29,4 земных года и вращается под углом почти 27 градусов. Такое явление происходит в среднем каждые 15 лет, пишет портал Space.

В поперечнике кольца простираются более чем на 273 тысячи километров. Однако их толщина не превышает нескольких сотен метров. Когда наша планета пересекает плоскость колец, они оказываются сбоку от наблюдателя с Земли и становятся незаметными.

После прохождения нулевой точки 23 марта кольца будут постепенно «проявляться». Самый удобный для наблюдения ракурс они приобретут в 2032 году, к этому времени визуально они «расширятся» до своего максимума.

Кольца Сатурна представляют собой плоские концентрические образование изо льда и пыли, при этом в каждом несколько миллиардов частиц, размеры которых колеблются от нескольких миллиметров до десятка километров.