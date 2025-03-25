Появилось первое фото Джуда Лоу в образе Путина

Первые фотографии актера Джуда Лоу в образе президента России Владимира Путина появились в соцсетях.

Лоу играет молодого Путина в политическом триллере французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Фильм — экранизация одноименной книге писателя Джулиано да Эмполи.

Сюжет разворачивается в 1990-х годах, когда политтехнолог Вадим Баранов становится советником будущего президента России. Прообраз Баранова — Владислав Сурков, бывший замглавы администрации президента по внутренней политике и бывший советник президента.

Кроме Лоу, в картине снимутся Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

«Сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх», — говорил Лоу, начиная работать над образом Путина.