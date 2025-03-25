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Появилось первое фото Джуда Лоу в образе Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Джуд Лоу в роли Владимира Путина на съемках фильма «Кремлевский волшебник»
Фото: © телеграм-канал «Кровавая барыня»

Первые фотографии актера Джуда Лоу в образе президента России Владимира Путина появились в соцсетях.

Лоу играет молодого Путина в политическом триллере французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Фильм — экранизация одноименной книге писателя Джулиано да Эмполи.

Сюжет разворачивается в 1990-х годах, когда политтехнолог Вадим Баранов становится советником будущего президента России. Прообраз Баранова — Владислав Сурков, бывший замглавы администрации президента по внутренней политике и бывший советник президента.

Кроме Лоу, в картине снимутся Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

«Сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх», — говорил Лоу, начиная работать над образом Путина.

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Топ комментариев

Danilon

100 тысяч для беременных школьниц. Какая мерзость ! Как мы вообще дожили до таких "скреп" ? Кроме того,...

Uynachalnica

Это черный юмор такой? За подобное уголовка светит.

pepelmetal

Он описывает пристрастия нирабов, но ты не способен этого понять

volmen

Гнать поганой метлой, с позором.