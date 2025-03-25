Разведывательные службы США ведут тотальную слежку за пользователями мобильных устройств по всему миру, заявил Китайский альянс по кибербезопасности (CCIA).

Основной мишенью спецслужб являются пользователи iPhone, для заражения используются скрытые сообщения в iMessage. При этом жертвы никак не могут определить, заражен их смартфон или нет.

Шпионское программное обеспечение способно скрытно отправлять на удаленный сервер журналы вызовов, сообщения, фотографии, данные о местоположении в реальном времени, утверждают китайские специалисты.

Для взлома других гаджетов используются Bluetooth, Wi-Fi-сети, SIM-карты, GPS. Смартфоны заражаются без открытия сомнительных ссылок и установки сторонних приложений, при этом используются скрытые уязвимости.

CCIA подчеркнула, что спецслужбы США не ограничиваются взломами смартфонов. Хакерским атакам также подвергаются дата-центры крупных IT-компаний, операторы сотовой связи, иностранные интернет-провайдеры.