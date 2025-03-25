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США обвинили в слежке за смартфонами по всему миру

Источник:
Sibnet.ru
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Разведывательные службы США ведут тотальную слежку за пользователями мобильных устройств по всему миру, заявил Китайский альянс по кибербезопасности (CCIA).

Основной мишенью спецслужб являются пользователи iPhone, для заражения используются скрытые сообщения в iMessage. При этом жертвы никак не могут определить, заражен их смартфон или нет.

Шпионское программное обеспечение способно скрытно отправлять на удаленный сервер журналы вызовов, сообщения, фотографии, данные о местоположении в реальном времени, утверждают китайские специалисты.

Для взлома других гаджетов используются Bluetooth, Wi-Fi-сети, SIM-карты, GPS. Смартфоны заражаются без открытия сомнительных ссылок и установки сторонних приложений, при этом используются скрытые уязвимости.

CCIA подчеркнула, что спецслужбы США не ограничиваются взломами смартфонов. Хакерским атакам также подвергаются дата-центры крупных IT-компаний, операторы сотовой связи, иностранные интернет-провайдеры.

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Danilon

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Uynachalnica

Это черный юмор такой? За подобное уголовка светит.

pepelmetal

Он описывает пристрастия нирабов, но ты не способен этого понять

volmen

Гнать поганой метлой, с позором.