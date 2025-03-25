Скончался бывший главный тренер «Сибири» Мартемьянов

Бывший главный тренер новосибирской «Сибири», хабаровского «Амура» и екатеринбургского «Автомобилиста» Сергей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни, сообщила пресс-служба ХК «Сибирь».

«Его имя навсегда останется в истории нашего клуба, а годы работы в команде будут вспоминаться как период ярких побед и незабываемых эмоций», — говорится в посте официального телеграм-канала «Сибири».

Мартемьянов возглавил в 2021 году «Сибирь» и управлял командой два сезона. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф.

Мартемьянов родом из Екатеринбурга, выступал за «Автомобилист», вызывался в юниорские и молодежные сборные СССР, в начале 1990-х годов играл в иностранных клубах. Был главным тренером «Автомобилиста», «Сибири» и «Амура».