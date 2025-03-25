Социальная карта для пенсионеров должна действовать на территории всей страны, а не одного региона, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны», — сказал Миронов в интервью РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что россияне трудятся на благо всей страны, а не отдельного региона. По его словам, Единая социальная карта предоставит предпенсионерам и пенсионерам право на бесплатный проезд в городском транспорте и иные льготы. При этом место их постоянного проживания не будет иметь значения.

«У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой <...> практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона», — отметил Миронов.