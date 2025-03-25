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Собственник и директора «Листвяжной» заслушали приговоры

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель совета директоров «СДС-уголь» Михаил Федяев на оглашении приговора
Председатель совета директоров «СДС-уголь» Михаил Федяев
Фото: © Генпрокуратура РФ

Председатель совета директоров компании «СДС-уголь», собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев получил условный срок по делу о взрыве, где погиб 51 человек, гендиректор и технический директор приговорены к реальному лишению свободы, сообщила Генпрокуратура РФ

Федяев признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Центральный районный суд Кемерова приговорил его к лишению свободы на 3,5 года условно. Федяев был задержан в декабре 2021 года, но в июле 2022 года его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Гендиректор «СДС-уголь» Геннадий Алексеев получил 5 лет и 3 месяца лишения свободы, технический директор Антон Якутова — пять лет колонии. Их признали виновными по той же статье.

«С июля по ноябрь 2021 года Федяев, Алексеев и Якутов, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других акционеров АО ХК "СДС-Уголь", умышленно бездействовали и не совершали необходимые действия для приведения в соответствие с требованиями промышленной безопасности шахты <…> "Листвяжная"», — заявила Генпрокуратура.

Взрыв метана в «Листвяжной» произошел утром 25 ноября 2021 года. Погибли 46 горняков и пять спасателей. Причинами трагедии стали грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты.

Всего по различным делам вокруг «Листвяжной» проходили 17 человек. Самый большой срок у экс-главы Беловского отдела Ростехнадзора Александра Трокмана — семь лет колонии строгого режима — за взятки от руководства шахты. Экс-директор шахты Сергей Махраков получил два года колонии общего режима по делу о даче взяток сотрудникам Ростехнадзора.

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