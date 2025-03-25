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Карасин рассказал о переговорах с США в Эр‑Риаде

Источник:
ТАСС
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Фото: Federation Council / CC BY 4.0

Диалог на переговорах экспертных групп России и США в Саудовской Аравии вышел непростым, но полезным, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин.

«Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», — сказал ТАСС Карасин.

По его словам, переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны, сообщил Карасин.

Встреча представителей России и США в Эр-Рияде завершилась после более 12 часов консультаций. Стороны согласовали совместное заявление. Предполагается, что документ распространят Кремль и Белый дом во вторник, 25 марта.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Это черный юмор такой? За подобное уголовка светит.

Danilon

100 тысяч для беременных школьниц. Какая мерзость ! Как мы вообще дожили до таких "скреп" ? Кроме того,...

pepelmetal

Он описывает пристрастия нирабов, но ты не способен этого понять

Nik3316

уначальнице лижбы ляпнуть))))езжай на родину получай метку, не мучься уже в этой России)))