Карасин рассказал о переговорах с США в Эр‑Риаде

Диалог на переговорах экспертных групп России и США в Саудовской Аравии вышел непростым, но полезным, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин.

«Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», — сказал ТАСС Карасин.

По его словам, переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны, сообщил Карасин.

Встреча представителей России и США в Эр-Рияде завершилась после более 12 часов консультаций. Стороны согласовали совместное заявление. Предполагается, что документ распространят Кремль и Белый дом во вторник, 25 марта.