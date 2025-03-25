Boeing 787 авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом из Лос-Анджелеса в Китай, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за досадной оплошности, заявила авиакомпания.

«У пилота не было с собой паспорта на борту», — уточнили CNN в United Airlines. «Мы организовали новый экипаж, который доставил наших пассажиров к месту назначения тем же вечером. Им были предоставлены талоны на питание и компенсация», — добавили в авиакомпании.

Рейс 198 вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса с 257 пассажирами и 13 членами экипажа на борту и направился на северо-запад над Тихим океаном в Шанхай.

По данным сайта FlightAware, через два часа самолет развернулся и полетел в Сан-Франциско. В итоге самолет оказался в Шанхае на шесть часов позже запланированного срока.Как устроены летающие резиденции Путина и Трампа