НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Следствие предъявило обвинения отцу четырех отравившихся детей

Источник:
Sibnet.ru
328 0
Работа следователя в доме, где отравились дети в Красной Сопке
Фото: © СУ СК Красноярскому краю и Республике Хакасия

Отец четырех детей, умерших от отравления дихлофосом в поселке Красная Сопка, обвиняется в причинении смерти по неосторожности, следствие завершено, дело передано в прокуратуру, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 20 сентября 2024 года глава семейства обработал инсектицидным средством дом. Он пренебрег размещенной на баллоне информацией о его применении и соблюдении норм предосторожности и превысил норму расхода.

Компоненты аэрозоля попали на пищу, кухонную посуду, мебель и постельные принадлежности. Затем отец хорошо не проветрил помещение, не провел влажную уборку.

«В результате компоненты инсектицидного средства ингаляционно, тактильно и перорально путем вдыхания воздуха с компонентами аэрозоля, всасывания через кожу и слизистые при соприкосновении с обработанными поверхностями попали в организм детей», — говорится в заявлении следствия.

На следующее утро все члены семьи почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, скончались четверо детей в возрасте 6, 9, 11 и 13 лет. Отца и мать, находящуюся на позднем сроке беременности, через несколько дней выписали из больницы.

#Происшествия
Родители отравившихся детей отвергли версию дихлофоса

Согласно данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам, максимальное наказание — четыре года лишения свободы). Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

«При первоначальном предъявлении обвинения отец погибших детей признал вину в полном объеме. При предъявлении окончательного обвинения он не высказался относительно виновности и не дал показания», — сказал представитель регионального СК ТАСС.

Смерть пятого ребенка

В ноябре 2024 года в семье родился здоровый пятый ребенок. В феврале 2025 года мать обнаружила его мертвым в кроватке.

Согласно заключению экспертов, смерть младенца наступила в результате механической асфиксии в связи с закрытием дыхательных путей желудочным содержимым. Следов этилового и других спиртов, растворителей, каких-либо наркотических средств, психотропных и лекарственных веществ, компонентов инсектицидных средств не обнаружено.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) продолжается.

Еще по теме
Boeing 787 вернулся в аэропорт из‑за забытого пилотом паспорта
Российские журналисты погибли в зоне СВО
«Уральские авиалинии» уволили второго пилота севшего в поле самолета
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»
смотреть все
ЧП #Происшествия #Громкое дело #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Продолжения любимых сериалов: новые сезоны в 2025 году
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
Назван простой способ стать счастливее
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Uynachalnica

Это черный юмор такой? За подобное уголовка светит.

Danilon

100 тысяч для беременных школьниц. Какая мерзость ! Как мы вообще дожили до таких "скреп" ? Кроме того,...

pepelmetal

Он описывает пристрастия нирабов, но ты не способен этого понять

Nik3316

уначальнице лижбы ляпнуть))))езжай на родину получай метку, не мучься уже в этой России)))