Следствие предъявило обвинения отцу четырех отравившихся детей

Отец четырех детей, умерших от отравления дихлофосом в поселке Красная Сопка, обвиняется в причинении смерти по неосторожности, следствие завершено, дело передано в прокуратуру, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 20 сентября 2024 года глава семейства обработал инсектицидным средством дом. Он пренебрег размещенной на баллоне информацией о его применении и соблюдении норм предосторожности и превысил норму расхода.

Компоненты аэрозоля попали на пищу, кухонную посуду, мебель и постельные принадлежности. Затем отец хорошо не проветрил помещение, не провел влажную уборку.

«В результате компоненты инсектицидного средства ингаляционно, тактильно и перорально путем вдыхания воздуха с компонентами аэрозоля, всасывания через кожу и слизистые при соприкосновении с обработанными поверхностями попали в организм детей», — говорится в заявлении следствия.

На следующее утро все члены семьи почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, скончались четверо детей в возрасте 6, 9, 11 и 13 лет. Отца и мать, находящуюся на позднем сроке беременности, через несколько дней выписали из больницы.

#Происшествия Родители отравившихся детей отвергли версию дихлофоса

Согласно данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам, максимальное наказание — четыре года лишения свободы). Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

«При первоначальном предъявлении обвинения отец погибших детей признал вину в полном объеме. При предъявлении окончательного обвинения он не высказался относительно виновности и не дал показания», — сказал представитель регионального СК ТАСС.

Смерть пятого ребенка

В ноябре 2024 года в семье родился здоровый пятый ребенок. В феврале 2025 года мать обнаружила его мертвым в кроватке.

Согласно заключению экспертов, смерть младенца наступила в результате механической асфиксии в связи с закрытием дыхательных путей желудочным содержимым. Следов этилового и других спиртов, растворителей, каких-либо наркотических средств, психотропных и лекарственных веществ, компонентов инсектицидных средств не обнаружено.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) продолжается.