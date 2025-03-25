Переговоры России и США продлились более 12 часов

Рекордные по длительности переговоры российской и американской делегаций завершились в Саудовской Аравии после 12 часов обсуждений, сообщил МИД России.

Российскую сторону представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

Совместное заявление стороны договорились опубликовать позднее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что основной темой консультаций был вопрос, связанный с «черноморской инициативой», — обеспечения безопасности перевозок по морю.

«Это было предложение президента [Дональда] Трампа. И президент [Владимир] Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд», — пояснил Песков.

Неделю назад, 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима «прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру».