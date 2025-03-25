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Переговоры России и США продлились более 12 часов

Источник:
Sibnet.ru
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Рекордные по длительности переговоры российской и американской делегаций завершились в Саудовской Аравии после 12 часов обсуждений, сообщил МИД России.

Российскую сторону представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

Совместное заявление стороны договорились опубликовать позднее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что основной темой консультаций был вопрос, связанный с «черноморской инициативой»,  обеспечения безопасности перевозок по морю.

«Это было предложение президента [Дональда] Трампа. И президент [Владимир] Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд», — пояснил Песков.

Неделю назад, 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима «прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру».

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Политика #Мир #Военная политика
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Uynachalnica

Это черный юмор такой? За подобное уголовка светит.

Danilon

100 тысяч для беременных школьниц. Какая мерзость ! Как мы вообще дожили до таких "скреп" ? Кроме того,...

pepelmetal

Он описывает пристрастия нирабов, но ты не способен этого понять

Nik3316

уначальнице лижбы ляпнуть))))езжай на родину получай метку, не мучься уже в этой России)))