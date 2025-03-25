Российские журналисты погибли в зоне СВО

Трое сотрудников российских средств массовой информации погибли в Луганской Народной Республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Сегодня произошло очередное преступление украинских нацистов. Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ», — написал в своем телеграм-канале Пасечник.

По его словам, в их числе — три сотрудника федеральных СМИ, работавших на территории Луганской Народной Республики: корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.

Телеканал «Звезда» уточнил, что журналисты погибли в результате «прицельного удара двумя ракетами HIMARS» по машине, в которой они находились.

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен. Он был вместе с погибшими. Сейчас за его жизнь борются врачи.

На трагедию отреагировала ООН. «Мы выступаем против убийств журналистов и хотим, чтобы в их отношении проводились тщательные расследования», — сказал ТАСС заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.