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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Российские журналисты погибли в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Трое сотрудников российских средств массовой информации погибли в Луганской Народной Республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Сегодня произошло очередное преступление украинских нацистов. Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ», — написал в своем телеграм-канале Пасечник.

По его словам, в их числе — три сотрудника федеральных СМИ, работавших на территории Луганской Народной Республики: корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.


Телеканал «Звезда» уточнил, что журналисты погибли в результате «прицельного удара двумя ракетами HIMARS» по машине, в которой они находились.


Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен. Он был вместе с погибшими. Сейчас за его жизнь борются врачи. 

На трагедию отреагировала ООН. «Мы выступаем против убийств журналистов и хотим, чтобы в их отношении проводились тщательные расследования», — сказал ТАСС заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

Тема: Военная операция на Украине
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