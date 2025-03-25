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Необычная голубая спираль возникла в небе. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Жители России и разных стран Европы наблюдали светящуюся голубую спираль вечером в понедельник и поделились фото в соцсетях.

О необычном явлении писали из нескольких регионов России, а также Германии, Польши, Венгрии из разных частей континента, в шутку сравнивая увиденное с открывшимся порталом или НЛО.

Голубая спираль в небе над Россией
Фото: © телеграм-канал «Пилот ГА»

Кадрами из кабины поделились также пилоты SSJ-100, заснявшие «космический портал» на подлете к Москве.

Спираль — это следы ракетного топлива от Falcon 9 компании SpaceX. В понедельник она успешно вывела на орбиту американский разведывательный космический аппарат NROL-69, сообщило Национальное управление военно-космической разведки США. Сведения о технических данных спутника и его орбите засекречены.

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Жизнь #Природа #Космос
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Топ комментариев

Uynachalnica

Это черный юмор такой? За подобное уголовка светит.

pepelmetal

Он описывает пристрастия нирабов, но ты не способен этого понять

volmen

Гнать поганой метлой, с позором.

Nik3316

уначальнице лижбы ляпнуть))))езжай на родину получай метку, не мучься уже в этой России)))