Необычная голубая спираль возникла в небе. ФОТО

Жители России и разных стран Европы наблюдали светящуюся голубую спираль вечером в понедельник и поделились фото в соцсетях.

О необычном явлении писали из нескольких регионов России, а также Германии, Польши, Венгрии из разных частей континента, в шутку сравнивая увиденное с открывшимся порталом или НЛО.

Кадрами из кабины поделились также пилоты SSJ-100, заснявшие «космический портал» на подлете к Москве.

Спираль — это следы ракетного топлива от Falcon 9 компании SpaceX. В понедельник она успешно вывела на орбиту американский разведывательный космический аппарат NROL-69, сообщило Национальное управление военно-космической разведки США. Сведения о технических данных спутника и его орбите засекречены.