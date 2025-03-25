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Россиян предупредили о массовой утечке паролей от Wi-Fi

Источник:
Sibnet.ru
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Владельцев роутеров Keenetic затронула масштабная утечка, злоумышленники получили доступ к учетным данным, сетевым журналам и другой конфиденциальной информации, сообщила пресс-служба компании-производителя.

Компания Keenetic Limited уточнила, что утечка коснулась пользователей мобильного приложения Keenetic, которые зарегистрировали свои аккаунты до 16 марта 2023 года. При этом отмечается, что до конца февраля 2025 года не было никаких признаков пострадавших пользователей.

28 февраля 2025 года Keenetic выяснили, что часть информации из базы данных все-таки поступила к сторонним лицам. Теперь компания попросила клиентов проявить дополнительные меры предосторожности.

Исследовательская команда Cybernews получили образцы утекших данных. Оказалось, что они содержал широкий спектр информации, включая пароли от Wi-Fi. Таким образом, злоумышленники с помощью этих данных могут проникнуть в домашние и корпоративные сети.

По оценке экспертов, утекшая база данных содержит по меньшей мере 929 501 запись с паролями от Wi-Fi в незашифрованном виде, модели устройств, серийные номера, интерфейсы, MAC-адреса, доменные имена для внешнего доступа, ключи шифрования.

Почти все попавшие под утечку — россияне. Keenetic настоятельно порекомендовал всем пользователям сменить пароли учетных записей, пароли Wi-Fi, VPN-клиентов, а также предварительные общие ключи для PPTP/L2TP, L2TP/IPSec, SSTP.

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Uynachalnica

Это черный юмор такой? За подобное уголовка светит.

pepelmetal

Он описывает пристрастия нирабов, но ты не способен этого понять

volmen

Гнать поганой метлой, с позором.

Nik3316

уначальнице лижбы ляпнуть))))езжай на родину получай метку, не мучься уже в этой России)))