НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Астрономы увидели «юную» Вселенную

Источник:
Sibnet.ru
72 0

Международная команда астрономов из коллаборации Atacama Cosmology Telescope получила уникальные изображения ранней Вселенной в возрасте около 380 тысяч лет. Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече Американского физического общества.

Данные были получены с помощью телескопа ACT в Чилийских Андах. Прежде чем достичь датчиков обсерватории, космическое фонового излучение путешествовало более 13 миллиардов лет.

На снимках видны древние сгустки водорода и гелия, возникшие через несколько сотен тысяч лет после Большого взрыва. Позднее именно они стали «родителями» первых звезд и галактик наблюдаемой Вселенной.

Изображение «юной» Вселенной
Изображение «юной» Вселенной
Фото: © Atacama Cosmology Telescope

«Новые изображения позволяют реконструировать с высокой точностью процессы, заложившие основу для формирования сложных структур — от галактик до нашей планеты», — заявила профессор Эрминия Калабрезе, ведущий автор одного из исследований.

Полученные изображения позволили уточнить параметры Вселенной — ее радиус составляет почти 50 миллиардов световых лет. На тот момент барионная материя на 75% состояла из водорода, остальное занимал гелий. Все остальные элементы образовались позже в недрах звезд.

Точность измерений также позволила уточнить возраст Вселенной — 13,8 миллиарда лет с погрешностью 0,1%. Исследователи отметили, что наблюдение стало еще одним подтверждением стандартной космологической модели.

Тема: Человек и космос
Ученые допустили схлопывание Вселенной
Илон Маск отложил сроки колонизации Марса
Земля и Луна оказались «кладбищами сверхновых»
Бывший астронавт раскритиковал марсианские планы Маска
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Продолжения любимых сериалов: новые сезоны в 2025 году
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
Назван простой способ стать счастливее
США заберут под свой контроль атомные станции Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
30
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
26
Операция «Поток» вызвала панику ВСУ
20
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»
19
Минобороны после приказа Путина сбило собственные дроны
19
США заберут под свой контроль атомные станции Украины