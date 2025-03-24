Астрономы увидели «юную» Вселенную

Международная команда астрономов из коллаборации Atacama Cosmology Telescope получила уникальные изображения ранней Вселенной в возрасте около 380 тысяч лет. Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече Американского физического общества.

Данные были получены с помощью телескопа ACT в Чилийских Андах. Прежде чем достичь датчиков обсерватории, космическое фонового излучение путешествовало более 13 миллиардов лет.

На снимках видны древние сгустки водорода и гелия, возникшие через несколько сотен тысяч лет после Большого взрыва. Позднее именно они стали «родителями» первых звезд и галактик наблюдаемой Вселенной.



Изображение «юной» Вселенной Фото: © Atacama Cosmology Telescope

«Новые изображения позволяют реконструировать с высокой точностью процессы, заложившие основу для формирования сложных структур — от галактик до нашей планеты», — заявила профессор Эрминия Калабрезе, ведущий автор одного из исследований.

Полученные изображения позволили уточнить параметры Вселенной — ее радиус составляет почти 50 миллиардов световых лет. На тот момент барионная материя на 75% состояла из водорода, остальное занимал гелий. Все остальные элементы образовались позже в недрах звезд.

Точность измерений также позволила уточнить возраст Вселенной — 13,8 миллиарда лет с погрешностью 0,1%. Исследователи отметили, что наблюдение стало еще одним подтверждением стандартной космологической модели.