Сервис 2ГИС получил весеннее обновление

Команда справочно-картографического сервиса 2ГИС представила большое обновление для мобильных приложений.

Пользователям стал доступен режим «картинка в картинке» для более удобного ведения по маршруту, а также режим Live Activity для построения пешеходных маршрутов на умных часах и общественном транспорте, сообщила пресс-служба сервиса.

Режим мини-окна позволяет во время поездки или прогулки открывать другие приложения, маршрут в этом случае остается перед глазами. Активировать режим можно в настройках — в разделе «Навигатор».

Навигация теперь работает в режиме Live Activity на часах Apple Watch — при запуске маршрута в приложении 2ГИС информация о нем автоматически отображается на экране часов. Пользователь может убрать смартфон в карман, все маневры отобразятся на часах.

Кроме этого, 2ГИС обновил функции VoiceOver в 2ГИС для iOS — теперь при выборе маршрута у слабовидящих пользователей появилась возможность листать альтернативные варианты. Достаточно свайпа, чтобы переключиться между маршрутами, а VoiceOver их озвучит.