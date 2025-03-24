НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Сервис 2ГИС получил весеннее обновление

Источник:
Sibnet.ru
117 0

Команда справочно-картографического сервиса 2ГИС представила большое обновление для мобильных приложений.

Пользователям стал доступен режим «картинка в картинке» для более удобного ведения по маршруту, а также режим Live Activity для построения пешеходных маршрутов на умных часах и общественном транспорте, сообщила пресс-служба сервиса.

Режим мини-окна позволяет во время поездки или прогулки открывать другие приложения, маршрут в этом случае остается перед глазами. Активировать режим можно в настройках — в разделе «Навигатор».

Навигация теперь работает в режиме Live Activity на часах Apple Watch — при запуске маршрута в приложении 2ГИС информация о нем автоматически отображается на экране часов. Пользователь может убрать смартфон в карман, все маневры отобразятся на часах.

Кроме этого, 2ГИС обновил функции VoiceOver в 2ГИС для iOS — теперь при выборе маршрута у слабовидящих пользователей появилась возможность листать альтернативные варианты. Достаточно свайпа, чтобы переключиться между маршрутами, а VoiceOver их озвучит.

Еще по теме
Мартовское обновление Windows 10 сломало компьютеры
«Документы Mail» получили адресный шаринг
«Сбербанк Онлайн» научили распознавать показания счетчиков
Telegram начнет замораживать пользователей-нарушителей
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
48535
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
56764
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
66182
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
66405
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
79021
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
49828
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
79740
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
75257
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2035742
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
100369
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Продолжения любимых сериалов: новые сезоны в 2025 году
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
Назван простой способ стать счастливее
США заберут под свой контроль атомные станции Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

volmen

Гнать поганой метлой, с позором.

Captain Nemo

Кто строчит такие заголовки-"Запад призвал",какой то аналитик из банановой страны ляпнул и понеслось.Модеры...

sibnet1000

Грустно, очень грустно, если единственные преимущества брака это кредитная кабала, алименты и государственные...

pepelmetal

Он описывает пристрастия нирабов, но ты не способен этого понять