Российская нейросеть защитит важные объекты

Новую систему контроля доступа на базе нейросетей и распознавания лиц разработали специалисты Московского университета информационных технологий. Разработка дополняет традиционные пропуски, позволяя защищать важные объекты.

Проект представили в рамках программы «Акселератор РТУ МИРЭА». Нейросетевая система контроля доступа использует распознавание лиц для дополнительной проверки после сканирования пропуска.

«Искусственный интеллект не только повышает безопасность, но и упрощает управление доступом. Нейросети минимизируют риски, связанные с утерянными или украденными пропусками», — отметила ведущий разработчик проекта Мария Сафронова.

По оценке создателей, алгоритм обеспечивает точность распознавания в 95%, и снижает количество несанкционированных проникновений на 90%. При этом каждый запрос обрабатывается всего за две секунды.